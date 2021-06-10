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Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği dostluk maçı oynandı

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Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği doCumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği dostluk maçı oynandı.stluk maçı oynandı.
Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği dostluk maçı oynandı

Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği dostluk maçı oynandı.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen futbol maçı Yenierenköy’de yer aldı.

Maç öncesinde bölgeye zeytin ağacı dikimi yapıldı, yeşil bir Kıbrıs ve dünya için birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çekildi.

8 Ağustos Yenierenköy Stadyumu’nda yer alan ve KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 3-1 galip geldiği maçı bölgeden vatandaşlar da izledi.

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