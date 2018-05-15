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Cumhuriyet Meclisi, İsrail’i kınadı

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Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.
Cumhuriyet Meclisi, İsrail’i kınadı

Meclis Genel Kurulu’nda nisabın sağlanmasının ardından bir konuşma yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gazze sınırındaki saldırılarda şehit olanlara, Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Mecliste bulunan 6 partinin saldırıyı kınadığını kaydetti.

Uluçay, partiler adına, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı. Genel Kurul’da daha sonra bilgiye ve onaya sunuş işlemlerine geçildi.

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