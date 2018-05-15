Cumhuriyet Meclisi, İsrail’i kınadı

Meclis Genel Kurulu’nda nisabın sağlanmasının ardından bir konuşma yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gazze sınırındaki saldırılarda şehit olanlara, Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Mecliste bulunan 6 partinin saldırıyı kınadığını kaydetti.
Uluçay, partiler adına, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı. Genel Kurul’da daha sonra bilgiye ve onaya sunuş işlemlerine geçildi.
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