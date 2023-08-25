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Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplanacak
Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yeniden saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine ise Meclis Genel Kurulu’nu yarın için de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündeminde 11 yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor.

Tasarı ve öneriler şunlar: “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi; Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi.”

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