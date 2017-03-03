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Cumhuriyet Meclisi Ormanı'na yeni fidanlar ekildi

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Cumhuriyet Meclisi Ormanı'na yeni fidanlar ekildi
Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Meclisi Ormanı’na yeni fidanlar ekildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bu amaçla dün düzenlenen organizasyonda, 150 fıstık çamı fidanı dikildi.

Fidan ekimi etkinliğine Cumhuriyet Meclisi İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven ve Meclis çalışanlarının yanı sıra, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat ve Orman Dairesi personeli, YDÜ Coğrafya Bölümü öğrencileri ve bazı akademisyenler katıldı.
Fidan ekimi etkinliğinin yanı sıra yaklaşık 500 ağacın da bakımı sağlanarak kuruyan dalların budamaları yapıldı.

İlk olarak 1988 yılında 153 hektarlık bir alanda oluşumu gerçekleşen Cumhuriyet Meclisi Ormanı’na her yıl ilave fidanlar ekiliyor.

Sibel Siber’in Meclis Başkanlığı döneminde orman alanı içerisine yürüyüş yolları ve yaklaşık 10 kilometrelik bir bisiklet yolu oluşturuldu. Orman alanı içerisinde ayrıca tuvaletler ve piknik yapmak isteyen aileler için mutfak da bulunuyor.

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