Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Çaluda görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda görevden alındı.
Çaluda, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere tepki göstermiş ve yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda görevden alındı.
Çaluda, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere tepki göstermiş ve yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı.
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