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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi KIBTEK ile ilgili denetim raporunu görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında yaptığı toplantıda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile ilgili denetim raporunu görüştü
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi KIBTEK ile ilgili denetim raporunu görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında yaptığı toplantıda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile ilgili denetim raporunu görüştü

Komite bugün saat 14.00’te başlayan toplantısında “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ‘60/80A Cut- Out’Alımına İlişkin MİK. 487/2017 Karar Numaralı ve ‘22Ku ‘D’ Sigortası ‘Alımına İlişkin MİK 590/2018 Karar Numaralı İhaleler ile Sonrası Uygulamalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.NO:29/3/2020)”nu görüştü.

Rapor bir sonraki toplantıda da görüşülmeye devam edilecek

Komite toplantısına, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Başsavcılık’tan, Sayıştay Başkanlığı’ndan, KIB-TEK’dan, Polis Genel Müdürlüğü’nden görevli ve yetkililer katılarak konuyla ilgili görüş belirtti.

Sayıştay Komitesi toplantısına CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Miletvekili Zorlu Töre, UBP Miletvekili Dr. Özdemir Berova, UBP Miletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

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