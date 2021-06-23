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Cumhuriyet Meclisi ve İskele Masterleri Takımları Maç Yaptı

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Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile İskele Masterleri Futbol Takımı, maç yaptı.
Cumhuriyet Meclisi ve İskele Masterleri Takımları Maç Yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile İskele Masterleri Futbol Takımı, maç yaptı. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İskele Cumhuriyet Stadyumunda oynanan karşılaşmada Meclis takımında CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Bağımsız Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Meclis çalışanları yer aldı. 

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Karşılaşma öncesi konuşan Meclis Takımı kaptanı Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, ülkenin çeşitli bölgelerinde karşılaşmalar oynayarak geçmiş yıllarda ülkede futbola damgasını vuran insanlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, bu vesileyle hayatını kaybeden futbol dünyasına hizmet vermiş kişileri de andıklarını kaydetti. 

Karşılaşma 4-4 beraberlikle sonuçlandı. 

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