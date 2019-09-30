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Cumhuriyet Meclisi yarın açılıyor

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Cumhuriyet Meclisi’nin 9.Dönem 3. Yasama Yılı yarın başlayacak.
Cumhuriyet Meclisi yarın açılıyor

Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılının ilk toplantısını yarın saat 10.00’da  gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 2. Yasama Yılı’nın olağan son toplantısını 25 Haziran’da yaparak yaz tatiline girmişti.

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