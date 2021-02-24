Cumhuriyet Meclisi Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından ikinci toplantısını yarın yapacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda, başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.
Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu, pandemi nedeniyle alınan kapanma kararı nedeniyle toplantılarına verdiği üç haftalık aranın ardından ilk toplantısını pazartesi yapmıştı.
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