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Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılının ilk toplantısını bugün yapacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını bugün yapacak.
Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılının ilk toplantısını bugün yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını bugün yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun çağrısıyla toplanacak Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak. Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” ise şöyle: Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik 2 Numaralı Değişiklik Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset Değişiklik Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Komite’nin Tasarıya İlişkin Raporu.”

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