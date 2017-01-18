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Cumhuriyet Meclisi'nde 2 yasa onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi'nde 2 yasa onaylandı
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündemindeki iki yasa tasarısını görüşerek, oy birliğiyle kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ  başkanlığında, saat 10.00’ da toplandı.

Komite gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Komite toplantısına, ilgili Bakanlıktan görevliler ve CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve  UBP Milletvekili  Erdal Özcenk katıldı.

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