  • BIST 9985.62
  • Altın 3368.68
  • Dolar 36.4455
  • Euro 38.1581
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Cumhuriyet Meclisi'nde Prostat Kanseri Tarama testi yapıldı

» »
“Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi'nde, “Prostat Kanseri Tarama (PSA)” testi yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi'nde Prostat Kanseri Tarama testi yapıldı

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi'nde, “Prostat Kanseri Tarama (PSA)” testi yapıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin düzenlediği etkinliğe milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne teşekkür etti ve derneğin toplumda üstlendiği önemli görevleri vurguladı.

Öztürkler, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği, birçok insanın sağlığına kavuşması için inanılmaz yardımlarda bulundu ve kanserle mücadelede büyük çabalar sarf etti. Hem Meclisimizin hem de toplumun kendilerine teşekkür borcu vardır” diye konuştu.

Mart ayının prostat kanseri farkındalık ayı olarak belirlendiğini belirten Öztürkler, Meclis'te bu farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öztürkler, erken tanının prostat kanseri dahil olmak üzere tüm kanser türlerinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, yaşı uygun herkesi kan tahlili yaptırmaya davet etti. Öztürkler ayrıca, hem erkek personelin, hem de milletvekillerinin bu etkinliğe katkı sağlayacağını belirtti.

Kanlıada

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da, etkinlikte yaptığı konuşmada, erken tanının önemine değindi ve bu tür taramaların düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Kanlıada, “Dernek olarak farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaşı uygun erkeklerin bu ayı fırsat bilerek kan testi yaptırmasını arzu ediyoruz. Erken tanı, tedavinin kolaylaşmasını sağlar ve hayat kurtarır. Bu nedenle herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlikte ayrıca, prostat kanseri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve katılımcılara hastalıkla ilgili farkındalık artırıcı sunumlar yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi'nde Prostat Kanseri Tarama testi yapıldı03 Mart 2025 Pazartesi 15:40
  • Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti03 Mart 2025 Pazartesi 15:35
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 3 yasa tasarısını görüştü03 Mart 2025 Pazartesi 14:37
  • Erhürman: Vatandaşlık temelinde yerli-yabancı işçi ayrımı yapılıyor03 Mart 2025 Pazartesi 14:36
  • Şampiyon Melekler Anıtı projesinde bir sonraki aşamaya (Vize) geçildi03 Mart 2025 Pazartesi 14:19
  • “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük” Bakanlar Kurulu’na Sunulacak03 Mart 2025 Pazartesi 13:30
  • Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan vatandaşlık sorunu BM gündeminde03 Mart 2025 Pazartesi 12:50
  • Kıb-Tek'ten borcu olana uyarı03 Mart 2025 Pazartesi 12:14
  • Piyangolar Birimi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı03 Mart 2025 Pazartesi 12:11
  • Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı03 Mart 2025 Pazartesi 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti