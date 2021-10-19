UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhuriyet Meclisi‘nde toplanan Danışma Kurulu‘ndan erken seçim tarihi konusunda uzlaşı çıkmadı
Erken seçim tarihinde uzlaşı yok
Toplantıda Azınlık Hükümeti tarafı erken seçim tarihiyle ilgili öneri getirmezken, muhalefetin de tepkisiyle karşılaştı.
Toplantıya Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu‘nun yanısıra UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Tolga Atakan da katıldı.
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