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Cumhuriyet Meclisi’nin 8 kadın vekilinden Ahmet Ünsal’a kınama

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Cumhuriyet Meclisi’nin 8 kadın vekilinden Ahmet Ünsal’a kınama
Cumhuriyet Meclisi’nin 8 kadın vekilinden Ahmet Ünsal’a kınama

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP’li kadın vekiller Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşat, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu, bağımsız vekiller Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

 

Açıklamada, kadınların bireysel ve medeni haklarına müdahale eden hiçbir yaklaşıma müsaadelerinin olmadığını, kadınların yaşamları hakkında söz söylemenin hiçbir kurum yetkilisinin görevi olmadığını vurgulandı.

 

Yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

 

“Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın basına yansıyan kadınlara yönelik sözleri modern ve seküler bir yaşam biçimini benimsemiş olan tüm Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız etmiştir.

 

Ülkemizde yaşayan tüm kadınların temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz ifadeleri görmezden gelmemiz veya kabullenmemiz halkın seçilmiş vekilleri olarak söz konusu değildir. Günümüz dünyasında kadınların insan haklarının temelini oluşturan medeni haklar başta olmak üzere, kadınların ekonomik, fiziksel ve cinsel tüm haklarına taarruz eden seminerler düzenlemek Din İşleri Dairesi başkanlığının görevlerini suistimal etmektir. Kıbrıs Türk halkı çağdaş, ilerici değerlerle yaşamaya alışmış, demokratik bir halktır.

 

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında da toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın haklarına saygılı bir devlet yapısı gelmektedir. Bu bağlamda kendisi bir devlet görevlisi olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların özel ve kamusal alanlarda nasıl yaşayacaklarına dair demokrasi ile bağdaşmayan vaazlar vermesi kabul edilebilir değildir.

 

Kadınların bireysel ve medeni haklarına müdahale eden hiçbir yaklaşıma müsaademiz olmadığı gibi, kadınların yaşamları hakkında söz söylemenin hiçbir kurum yetkilisinin görevi olmadığını belirtmek isteriz.

 

Bu vesileyle, Cumhuriyet Meclisi'nin kadın vekilleri olarak Ünsal’a görevlerini hatırlatır, kendisini sarf ettiği sözlerden dolayı kınadığımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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