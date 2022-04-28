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Cumhuriyet: Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde isim konusunda uzlaştı

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Cumhuriyet gazetesi, 'Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde isim konusunda uzlaştı' iddiasında bulundu.
Cumhuriyet: Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde isim konusunda uzlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı muhalefetin ortak adayı olacağı öne sürülüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, partisinin önceki günkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından kurmaylarının, “adaylığını ilan etti” açıklamaları, 6’lı masadaki diğer partilerde de yankı buldu. 

Habere göre, İYİP kanadında, Kılıçdaroğlu’nun “ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olması” noktasında “bir itiraz” bulunmuyor, 6’lı masada yer alan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin de “Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına sıcak baktığına” dikkat çekiliyor.

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