Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

Türkiye saatiyle bugün saat 10.00 sıralarında başlayan mahkemede ilk olarak Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasına yer verildi.
Cumhuriyet Savcısı dünden beri delil ve talepleri topladığını belirterek, müşteki avukatların taleplerini değerlendirdi. Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanıkların ise tutuklanması talebini ret etti.
Savcı, sanıkların mahkeme huzura gelmesi konusunda ise deprem nedeniyle cezaevi bulunmadığından talebin reddine karar verdi.
Cumhuriyet savcısı, bazı tanıklar hakkındaki suç duyurusu talebi mahkemenin takdirine bırakıldı.
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