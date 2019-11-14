Cumhuriyet Sergisi ile "Sanatta 51 Yıl" Sergisi Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Bakanlık Müdürü, Başbakanlık Baş Danışmanı Dr. Ahmet Savaşan, Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr.Suat Günsel Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, Öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Cumhuriyet sergisi sanatçıları adına Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç, sanatçı Özgen Selenge ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Cumhuriyet bağımsız, özgür ve eşitlikçidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.yıl etkinliklerine ilişkin yaptığı konuşmasında; “Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi olan Cumhuriyet bağımsız, özgür ve eşitlikçidir.

Cumhuriyet, düşünce özgürlüğüdür. Cehaleti ve fakirliği yenmektir. Kendi okulunu kendi yapmaktır, Seferberliktir Cumhuriyet.

Cumhuriyet, akıldır, bilimdir. Akıl ve bilim eşliğinde çağdaşlaşmaktır. Sürekli yeniliktir, bilimdeki değişim ve gelişimi takip etmektir. Fabrikadır, Cumhuriyet. Bacaların tütmesidir, üretimdir.

Cumhuriyet, tarihine sahip çıkmaktır. Köklerden beslenip yeni yeni filizler verebilmektir. İnsanlık dünyasının uygar ve eşit bireyi olduğunu haykırabilmektir.

Cumhuriyet, kadındır; okuyan, çalışan, bilimle, sanatla, sporla uğraşan kadındır. Kadına kadınlık ve insanlık onuruna yaraşır biçimde davranmaktır. Cumhuriyet, sanattır, sanatçıdır, çok sesliliktir. Kıbrıslı Türk sanatçımız Özden Selenge’nin pusulasıdır Cumhuriyet, var olmaktır, var kalmaktır.

Kendi kaderini tayin etme hak ve özgürlüğünü kullanarak, dünya ve tarih önünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini ilan etmiş bulunan, Kıbrıs Türk Halkı Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olarak; Kendi yurdunda tam bir güven ve insanca bir düzen içinde varlığını sürdürmek; İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını korumayı içeren çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek; Atatürk ilkelerine bağlı kalmak ve özellikle O'nun "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini yaygınlaştırmak amaçları ile 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasasını kabul ve ilân eder. Ve asıl güvencenin yurttaşların gönül ve iradelerinde yer aldığı inancı ile özgürlüğe, adalete ve erdeme tutkun evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. Cumhuriyetimiz 36 yaşında, kutlu olsun.” Dedi.

Prof.Dr. Erdal Aygenç; “Sanat, gözümüz, kulağımız, hatta tenimiz ya da zihnimiz aracılığı ile bizde estetik haz duygusu yaratandır “

Prof.Dr. Erdal Aygenç ise, Kurucu rektör Dr. Suat Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Yakın Doğu ailesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Bilimde, teknolojide, sporda, sağlıkta, kültür ve sanat alanlarında büyük projelere imza atan; öncü, atılımcı, yenilikçi kimliği ile bu toplumun ve coğrafyanın sadece bugününü değil, geleceğini de tasarlayan, ona yön veren Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde inşa edilmekte olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 176. Sergisini; Cumhuriyet Sergisi’ni sizlerle birlikte birazdan açacak olmak bizler için büyük bahtiyarlıktır” dedi.

Prof. Aygenç şöyle devam etti; “Sanat nedir sorusuna verilen yanıtlar zamana, mekâna göre farklılıklar göstermektedir. Bugün Platon’un sanat tanımı ile Picasso’nun sanat tanımını yan yana getirmeye çalışmak ne kadar uygun değil ise, bizim ya da bizim dışımızda şekillendirilmiş şablonlarla bir eserin sanat olup olmadığı yargısına varmak da sanat literatüründe yer bulmamaktadır. Bir şeyi “bu sanattır” ya da “sanat budur” diye dayatmak, aslında sanatın özüne aykırı bir “tabu” yaratma durumudur.

Bizler “SANAT” dediğimizde; sanatsal olma sıfatlarını zaman içinde kazanan, toplumları, “öğrenilmiş” bilgileri, moda tavırları ya da önyargıları aşan, başka bir deyişle dil, din, ırk, zaman ve mekân farklılıklarını ortadan kaldıran, aynı beğeni ve bilgelikle tüm insanlığı kucaklayan bir olguyu kastediyoruz. Sanat, gözümüz, kulağımız, hatta tenimiz ya da zihnimiz aracılığı ile bizde estetik haz duygusu yaratandır; adeta biraz şartlı reflekstir. Yani, estetik sanat eserinin ilk amacıdır. Bir sanat eseri öncelikle estetik olsun diye var edilir. Eğer başkaca şeyler estetik beğeniden önce gelirse, bunun bir sanat eseri olduğunu söylemek en azından zorlaşır.”

Prof.Erdal Aygenç; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünya sanatına, sanat tarihine damga vuracaktır.”

Sanatçı kimdir sorusuna ise bir örnekle cevap veren Aygenç; “Mustafa Kemal Atatürk Ankara Halkevinde, ressamlarla yaptığı sohbet sırasında “gerçi sizlerin meslekî faaliyetinizin ve uzmanlığınızın bulunduğu bu alanda sanatçıyı tarif etmek ve size sizden bahsetmek garip olur ama” diyerek sanatçıyı şöyle tanımlar: “Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

Kuruluşuna Dr. Suat Günsel’in eşsiz vizyonu ışığında büyük bir inanç, hız, özveri ile emin ve güçlü adımlarla devam eden, eşi ve benzeri olmayan yapısı ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yakın gelecekte sadece gezip görülecek bir mekân olmayacak; dünya sanatına, sanat tarihine damga vuracaktır.

Bir sanat yapıtı yaratıcı bir dizi yaşantı ve çözümleme eylemi sonucunda ortaya çıkmakta olduğunu belirten Aygenç, tüm sanat üretimlerinde yeni bir dünyayı biçimlendiriyor olmanın coşku dolu heyecanı yatmaktadır diyerek davetlilere, bu heyecanı böylesi anlamlı bir günde paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğu ile tüm katılımcı arkadaşlarım adına selamlıyorum. İyi seyirler olsun ifadelerini kullandı.

Özden Selenge; “Dr. Suat Günsel toplumun nabzını tutuyor”

Sanatçı Özden Selenge de konuşmasında, Kurucu rektör Dr.Suat Günsel’in toplumun nabzını tutan biri olduğunu belirterek içinden geçirdiği düşüncelerin birer birer gerçekleşiyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geçmişte sırtımızda tabloları taşıyarak kıyıda köşede sergiler açardık dileğim kabul oldu ve 1990’lı yıllarda güzel bir sergi salonuna kavuştuk, daha sonra hep güzel bir hastane olması dileğinde bulunduğunu ve bunu da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak gördüğünü vurgulayarak şimdilerde ise Suat hoca’dan bir bakım ve huzur evi düşlediğini söylediğinde salonu dolduran davetliler tarafından alkışlandı. Sanatçı Selenge Dr. Suat Günsel’e seslenerek nasıl ki bir çocuk üniversitesini de hayata geçirdiniz inanıyorum bunu da yapacaksınız diyerek övgüler yağdırdı.

Selenge, 4 yaşında kalemi ve fırçayı eline aldığı günden beri hiç bırakmadığını şu ana kadar 11 kitap ve 9 tiyatro oyunu yazdığını ve hiçbir zaman maddiyat için yapmadığını belirterek afişlerde adının geçmemesi üzerine sitemli olduğunu ve artık oyun yazmadığını anlattı.

Özden Selenge, Devlet yetkililerine seslendi; “‘sanatı’ koruyan bir yasa yapın”

Özden Selenge, devlet yetkililerine de seslenerek şöyle devam etti; “Arzu ederiz ki devletimiz yasa çıkararak sanatı korusun sanatçıyı değil. Örneğin, şu kadar bina, yatırım yapan şu kadar sanat eseri bulunduracak.

23.sergim oluyor. Yurt içi ve dışında bir çok sergiler açtım, benim başka ülkelerde ünlü olmak gibi bir derdim hiç olmadı. Kendi insanım, kendi toplumum beni anlasın, sevsin bu bana yeter. Bu vesileyle toplumuma, bana umutları, esinleri veren toprağıma, vatanıma herkese çok teşekkür ederim. Sanatı hayatınıza nakş edin… “ ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu; “Cumhuriyetimizin 36.kuruluş yıldönümü, bu topraklara gelişimizin 450.yılı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında; “Bugün sergilerin 177.sindeyiz saygıyla selamlıyorum. Ve bugün Cumhuriyetimizin 36.kuruluş yıldönümü, bu topraklara gelişimizin 450.yılı. Bir topluluğun, bir halkın dünya üzerinde kurabileceği en güzel kurumsal yapısı devlettir. Biz cumhuriyetimizi kolay edinmedik, uzun yıllar mücadele ettik ama o mücadeleler ne mutlu bize ki bizleri devlete kavuşturdu ve şu anda devletin bütün ayakları oluşmaktadır.” Dedi.

Bakan Çavuşoğlu; “Bu topraklarda bu emekler yapıldıkça buralar vatan, vatanımız, devletimiz, cumhuriyetimiz kalıcı olacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle devam eden Çavuşoğlu, “Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlanmadığı sürece hiçbir manası yoktur” diğer taraftan “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur” Ne mutlu bize ki sanatçılarımızın kültürümüzü geleceğe taşımak için gerek yazarak, gerekse resmederek, heykeller yaparak, gerekse duygularımızı kitaplara sığdırarak bu yolculuğumuza devlet olma ve geleceğe taşıma yolculuğumuza herkes bulunduğu yerden görev üstlenmektedir. Bu görevlerin en büyüğünü de bugün Suat hoca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi vesilesiyle sergilerin 177.sinde bulunmak büyük bir vatan sevgisidir. Bu topraklarda bu emekler yapıldıkça buralar vatan, vatanımız, devletimiz, cumhuriyetimiz kalıcı olacaktır.

Bizim için dünyada bir marka olacak olan müzenin bu kadar istikrarlı, inatçı bir performans ile devam etmesi çok mühim bir şey. Devletimiz için, halkımız için, dünyada ki yerimizi almak için yapılan her türlü gayreti canı gönülden selamlıyoruz. Bu uğurda Kıbrıs Türk halkının sanat yönünü oluşturan, kültürünü dünyaya yaymak için fırsatlar yaratan sanatçılarımıza içten samimice kıymet veriyoruz.

Cumhuriyetimizin 36. Kuruluş yıl dönümüne denk getirilen bu açılışlar kanaatimce çok güzel fikirlerin sonucudur. Dolayısıyla bu güzel fikirlere sahip olan insanları ve bunları destekleyen insanları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum…”

Fergâni ödülü verildi, büst açılışı gerçekleştirildi ve sergi kurdelesi kesildi

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kişisel sergisi açılacak olan sanatçı Özden Selenge’ye Alasya Ödülleri kapsamında Resim Sanatçılarına verilen Fergâni Ödülü takdim edildi. Daha sonra Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in de katılımıyla sanatçı Özden Selenge’ye ait büstün açılışı gerçekleştirildi. Ardından sırasıyla Cumhuriyet sergisi ve kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler 22 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gezilebilecek.