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“Cumhuriyet Sergisi” ve “Sanatta 51 Yıl” sergileri Nazım Çavuşoğlu tarafından açılıyor

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“Cumhuriyet Sergisi” ve “Sanatta 51 Yıl” sergileri Nazım Çavuşoğlu tarafından açılıyor
“Cumhuriyet Sergisi” ve “Sanatta 51 Yıl” sergileri Nazım Çavuşoğlu tarafından açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı  kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Cumhuriyet Sergisi” ve sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” isimli kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 08.30’da açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide, 43 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 116 eseri sergilenecek. Resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi eserlerden oluşacak.

Sergi küratörü Aygenç, “Cumhuriyet Sergisi” ile sanatseverlerin, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde görev yapan sanat öğreticilerinin sanatçı ve eğitimci kimlikleriyle ürettikleri çalışmalarını izleme fırsatı bulacağını söyledi.

“Cumhuriyet Sergisi resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşuyor”

Erdal Aygenç ayrıca; resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşan serginin, sanat ve kültürel belleğin oluşumuna katkı sağlayacak ve yön verecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı olarak açılacak 176. sergi olma özelliği taşıdığını da belirtti.

“Yakın Doğu Üniversitesi bilimde, teknolojide, sağlıkta büyük projeler gerçekleştirdiği gibi kültür ve sanatta alanlarında da öncü, atılımcı, yenilikçi bir kimlik taşımaktadır” diyen Aygenç sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bir sanat yapıtı yaratıcı bir dizi yaşantı ve çözümleme eylemi sonucunda ortaya çıkar. Tüm sanat üretimlerinde aynı zamanda yeni bir dünyayı biçimlendiriyor olmanın coşku dolu heyecanı yatar.  Bu heyecanı anlamlı bir günde paylaşmanın gurur ve mutluluğu ile sanat izleyicilerini sergimize davet ediyorum” dedi

“Bana verdiği can suyu ilhamlarıyla toprağımı anlatma, VAROLMAK ve VARKALMAKTIR aslolan”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı olarak açılacak 177. sergi olma özelliğini taşıyan kişisel serginin sanatçısı Özden Selenge ise;``Sanatta hedefim, düşlemlerim, yaşamdan ve çağdan algıladıklarım, zamanın özü neyse onu yakalayıp, kendi yaratımla yansıtmaktır. Yaratımlarımı söze ve plastik öğelere dönüştürürken; konu, içerik, malzeme, renk ve tarz değişebilir hep kendim olmak ısrarıyla; ama estetik kaygı ve sanatsal düzeyden ödün vermez tavrım hiç değişmemiştir. Sanat yolculuğumda Kıbrıslılığım pusulamdır. Canlı cansız her öğesiyle, tüm halleriyle her rengi ve renksizliğiyle ve bana verdiği can suyu ilhamlarıyla toprağımı anlatma, VAROLMAK ve VARKALMAKTIR aslolan.`` ifadelerine yer verdi

Özden Selenge Kimdir?

1946 yılında, Mağusa`nın Aynakofo (Altınova) köyünde doğdu. Babası öğretmendi. çocukluğu, şiirsel doğası olan köylerde geçti. Sanatla ilgi ve sevgisi ilkokul yıllarında başladı. Kaymaklı ilkokulu ve

Lefkoşa Türk Kız Lisesi’ni bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Resim ve Sanat Tarihi eğitimi gördü. Türkiye’nin çok değerli sanatçıları Kayıhan Keskinok ve Adnan Turani’nin öğrencisi oldu.

 

1967de mezun olduktan sonra İzmir’de ve Kıbrıs’ın değişik liselerinde 22 yıl Resim ve Sanat Tarihi öğretmenliği yaptı. Türk Öğretmen Koleji’nde de çalıştı. 1968’de ilk kişisel sergisini İzmir’de açtı. O günden bu yana aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İki tablosu, KKTC Posta Dairesi tarafından pul yapılmıştır.

 

Sanatçının yayınlanmış 10 kitabı (roman, öykü), 7’si sahnelenmiş 9 tiyatro eseri vardır. Edebiyat alanında da birçok ödülü vardır. 

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