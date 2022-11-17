“Cumhuriyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi'nde Açıldı

“Cumhuriyet Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin 39’uncu yıl dönümü, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi” ile kutlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 18 akademisyen sanatçısına ait 50 eseri bir araya getiren serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da katıldı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen serginin açılışında sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 429’uncu sergisi olma özelliği taşıyan; resim, heykel, vitray, seramik ile baskı resimlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 25 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ersin Tatar: “Sanat eserleri; ülkeyi, insanlığı ve tüm tarihi geleceğe taşıyan en büyük hazinelerdir.”

Cumhuriyet Sergisi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen bu özel sergide bulunmak bizler için ayrı bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kolay kurulmadığını ve bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün Doğu Akdeniz’e baktığınız zaman, bağımsız ve özgür bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görüyoruz” dedi. Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılan Türk Devletler Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci statüsüne kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülke olarak elde ettiğimiz bu başarı ileriki günlerde daha büyük adımlar atmamıza yardımcı olacaktır” dedi. Atılan bu adımla alakalı çeşitli eleştiri ve yorumlara da cevap veren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler sadece devletimizi ve Cumhuriyetimizi güçlendirerek halkımızın bağımsızlığını korumaya çalışıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok ülkeden sanatçılarla önemli bir sanat atmosferi yarattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçılarının eserleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini ve kültürünü en güzel şekilde bizlerle buluşturuyor. Sanat eserleri ülkeyi, insanlığı ve tüm tarihi geleceğe taşıyan en büyük hazinelerdir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende yerli otomobil GÜNSEL’in de konvoya katılmasından değinerek, “Cumhuriyet’in 39’uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında tören alanında milli gururumuz GÜNSEL’in çeşitli renkleriyle insanları selamlamasının çok daha derin bir anlamı vardı. O da şudur ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; üreten, geliştiren ve tüm projelerini hayata geçiren bir ülkedir” dedi.

Zorlu Töre: “Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Cumhuriyet; en büyük bayram, en büyük eser, en büyük hazine ve en büyük fazilettir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sanatın ve bilimin iç içe olduğunu vurgulayarak, “Sanat ve bilim bir ülkeyi, bir milleti ileri götürebilir. Tüm bu eserler aslında sanatla, sevgiyle ve bilimle bir araya geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi ise sanata ve bilime verdiği önemle tüm bu eserleri bugün burada bizlerle buluşturuyor” dedi.

“Atatürk’ün de ifade ettiği gibi cumhuriyet; en büyük bayram, en büyük eser, en büyük hazine ve en büyük fazilettir. Türk milletine yakışan en güzel idare tarzı cumhuriyettir” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçılarına seslenerek “Siz değerli sanatçılarımızın bu kıymetli eserleri bizlerle buluşturması bizler için büyük mutluluktur. Ellerinize, gözlerinize tüm emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “21 Kasım Pazartesi günü Yeniboğaziçi’nde açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de cumhuriyete yaraşır bir eser olacak.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Cumhuriyet Sergisi”nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 429’uncu sergisi olduğunu belirterek “Yakın Doğu Ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 43 yıldır bir çok alanda faaliyet gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “15 Kasım’da Cumhuriyetimizin 39’uncu yıl dönümünün kutlandığı resmi geçit töreninde ülkemizin gurur kaynağı olan GÜNSEL de halkımızı selamladı. GÜNSEL, çok yakında dünya yolları ile buluşacak. 21 Kasım Pazartesi günü Yeniboğaziçi’nde açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de cumhuriyete yaraşır bir eser olacak” dedi.

İnsanın yaşamında bilim ve sanatın olmazsa olmaz iki unsur olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkul, “Sanat ve bilim, insan çabasının ürünleridir ve geleceğe yönelik birer ışık kaynağıdır. Bizler, bu ışık kaynağını arayan ve sorgulayan gençlerin çok daha iyi bir ortamda yetişmeleri için sanat ve bilimi birarada tutuyoruz. Yakın Doğu Oluşumu’na bağlı tüm kurumlarda verilen hizmetin ve eğitimin her evresinde, herkesi sanatla ve bilimle buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü insanlık gelecekte sanatları ve sanat eserleriyle anılacaktır” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Bilimi ve sanatı hayatlarına katamayan toplumların, ilerleme kaydetmeleri ya da çağdaş dünyada yer bulabilmeleri mümkün değildir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39'uncu yılını kutlayarak başladı. Prof. Dr. Aygenç, Cumhuriyet’in tanımını yaparak “Cumhuriyet sevgidir, dostluktur, insanlıktır, barıştır, akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır. Bilimi ve sanatı hayatlarına katamayan, toplumların ilerleme kaydetmeleri ya da çağdaş dünyada yer bulabilmeleri mümkün değildir” dedi.

Bilimin, eğitimin, teknolojinin ve sanatın gücüne sahip olmanın zorunluluk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aygenç, ancak bu sayede toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel dönüşüm gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Yakın Doğu Oluşumu’nun tüm birimlerinin sanat ve bilim için uğraştığını belirten Prof. Dr. Aygenç, “Hepimizin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz GÜNSEL, sahip olduğumuz ve yeni inşaa ettiğimiz tüm müzeler, hastaneler, kütüphaneler, programlar; bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar bizleri ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturacak ışıklı basamaklardır” ifadelerini kullandı.