Cumhuriyet: Star TV, 'Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor' sözünü sansürledi

Sinan Tartanoğlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde, "Star TV'de önceki akşam yayınlanan Kaçma Birader filminde yer alan karakol sahnesindeki Anıtkabir ve Atatürk replikleri makaslandı. Genç karakterin 'Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor' sözleri hakaret ve küfür olmamasına karşın sansürlendi" şeklinde bir iddia ileri sürüldü.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:

— 4 Mart 2016'da vizyona giren, senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, başrollerini Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Nejat Uygur ve Necip Memili'nin paylaştığı Kaçma Birader filmi, önceki akşam Star TV yayınında makaslandı. Yozgat'tan İstanbul'a gelen bir ailenin İstanbul Taksim maceralarını işleyen filmdeki karakol sahnesi kesildi. Karakol sahnesinde aile, çocuklarının kaybolduğunu bildirmek için karakola gidiyor. Komiser, 24 saat geçmeden yasal olarak işlem yapılamayacağını bildirince Emrah Kaman'ın canlandırdığı karakter, "Hayır ben de bunu anlamıyorum. 2-3 saat değil de 10 gün desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfuzlu dostlarımızı mı arattıralım yani" diyor. Komiser "Sen beni tehdit mi ediyorsun, gel ara" deyince genç "Ankara'yı" arıyor.

​— Bu esnada yapılan kesme nedeniyle seyirci, "Anıtkabir mi? Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor" sözlerini izleyemedi. Sahnede herhangi bir küfür veya hakarete yer verilmemesine karşın Atatürk ile ilgili sözlerin sansürlenmesi dikkat çekti.