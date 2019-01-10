  • BIST 90.938
  • Altın 227,941
  • Dolar 5,4795
  • Euro 6,3151
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Cumhuriyet: Star TV, 'Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor' sözünü sansürledi

»
Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Star TV'nin önceki akşam yayınladığı Kaçma Birader filminde yer alan Anıtkabir ve Atatürk repliklerini makasladığı iddia edildi.
Cumhuriyet: Star TV, 'Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor' sözünü sansürledi

Sinan Tartanoğlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde, "Star TV'de önceki akşam yayınlanan Kaçma Birader filminde yer alan karakol sahnesindeki Anıtkabir ve Atatürk replikleri makaslandı. Genç karakterin 'Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor' sözleri hakaret ve küfür olmamasına karşın sansürlendi" şeklinde bir iddia ileri sürüldü.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:

 

— 4 Mart 2016'da vizyona giren, senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, başrollerini Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Nejat Uygur ve Necip Memili'nin paylaştığı Kaçma Birader filmi, önceki akşam Star TV yayınında makaslandı. Yozgat'tan İstanbul'a gelen bir ailenin İstanbul Taksim maceralarını işleyen filmdeki karakol sahnesi kesildi. Karakol sahnesinde aile, çocuklarının kaybolduğunu bildirmek için karakola gidiyor. Komiser, 24 saat geçmeden yasal olarak işlem yapılamayacağını bildirince Emrah Kaman'ın canlandırdığı karakter, "Hayır ben de bunu anlamıyorum. 2-3 saat değil de 10 gün desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfuzlu dostlarımızı mı arattıralım yani" diyor. Komiser "Sen beni tehdit mi ediyorsun, gel ara" deyince genç "Ankara'yı" arıyor.

 

​— Bu esnada yapılan kesme nedeniyle seyirci, "Anıtkabir mi? Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor" sözlerini izleyemedi. Sahnede herhangi bir küfür veya hakarete yer verilmemesine karşın Atatürk ile ilgili sözlerin sansürlenmesi dikkat çekti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCDD 'ye göre tren kazasından YHT makinistleri ve makasçı sorumlu09 Ocak 2019 Çarşamba 19:25
  • HDP vekillerine biber gazlı müdahale!09 Ocak 2019 Çarşamba 19:05
  • Palu Ailesi'nin hastalığı belli oldu!09 Ocak 2019 Çarşamba 18:49
  • HDP Milletvekili Leyla Güven'in durumu ağırlaşıyor09 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
  • Çiftlikbank'ın Tosun'u Interpol’ün en çok arananlar listesinde09 Ocak 2019 Çarşamba 16:12
  • Hırsızdan not: “Karım eşyaları çok beğendi”09 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
  • Türkiye soykırım listesine girdi09 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
  • Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:21
  • Çavuşoğlu: "Kıbrıs konusunda Mayıs'a kadar müzakere başlaması gerçekçi değil"09 Ocak 2019 Çarşamba 15:20
  • Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmesi zor09 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti