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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti hayvan üreticileriyle uzlaşıya çağırdı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti hayvan üreticileriyle uzlaşıya çağırdı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti hayvan üreticileriyle uzlaşıya çağırdı.

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede tam bir kaos yaşandığı ancak hükümetin yönetim kapasitesi ortaya koyamadığı kaydedildi.

“Kendi içinde iletişimi olmayan hükümet, halkın tüm kesimleriyle de bağlarını koparmıştır” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Çözüm değil kriz üreten hükümetin insanımızı geleceğe taşımak ve hayatımızı iyileştirmek potansiyeli yoktur. Hayvan üreticileri sokaktadır. Üretici alacağını istiyor. Emeğinin karşılığını, alın terine değer verilmesini, en zor şartlarda sürdürdükleri üretimin karşılık bulmasını istiyor. Hükümeti, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği’yle diyaloğa ve üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmeye çağırıyoruz”

Açıklamada hükümet, üreticiden, emekçiden, işçiden, iş dünyasından, toplumun tüm kesimlerinden uzaklaşmak ve “tek gündemi, yeni atamalar ve hukuksuzlukla konumunu korumak” olmakla suçlanan hükümet istifaya çağırıldı.

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