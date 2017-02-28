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Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümeti eleştirdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümeti eleştirdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) iktidarın, Meclis çalışmaları konusunda ciddiyetsizlik gösterdiğini, muhalefetin denetiminden de kaçtığını savundu

“İKTİDAR TOPLANTIYA KATILMADI MECLİSTE NİSAP SAĞLANAMADI.  BU DURUM, İKTİDAR ARASINDA SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK OLDUĞU İZLENİMİ VERİYOR...”

“UBP VE DP, BU KONUYU KAMUOYUNA AÇIKLAMALI”

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) iktidarın, Meclis çalışmaları konusunda ciddiyetsizlik gösterdiğini, muhalefetin denetiminden de kaçtığını savundu.

CTP’den yapılan açıklamada, iktidar kanadının bugün Meclis binasında olmasına rağmen Genel Kurul toplantısına katılmadığı ifade edilerek, bu nedenle oturumda nisap sorunu yaşandığı belirtildi.

CTP, konuyu “Toplantının açılmasının engellenmesi, Sayıştay üyeliği seçiminde iktidar partileri veya bu partilere mensup milletvekilleri arasında anlaşmazlık olduğu izlenimi veriyor” şeklinde değerlendirdi.

CTP, UBP ile DP’nin bu konuda kamuoyuna açıklama yapma yükümlülüğü olduğunu da dile getirdi.

“UBP-DP hükümeti yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis’te de sürdürüyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Muhalefet milletvekilleri oturumda hazır bulundu, iktidar partilerine mensup milletvekilleri Meclis binasında olmasına rağmen toplantıya katılmadı. Nisap sağlanmayarak toplantının açılması engelledi.

Salı günleri Meclis’te denetim günüdür. Genel Kurul salonuna girmemiş olmaları yalnızca Meclis çalışmaları konusundaki ciddiyetsizliklerinin değil, muhalefetin denetiminden kaçtıklarının da göstergesidir.

Bu ciddiyetsizlik, Pazartesi günü ilk turu yapılan Sayıştay üyeliği seçimi konusunda iktidar partileri ve/veya bu partilere mensup milletvekilleri arasında yaşanan anlaşmazlıklarının sonucu olduğu izlenimi yaratıyor. Bunun sorumluluğu tamamen iktidar partilerine aittir ve kendileri bu konuda kamuoyuna açıklama yapma yükümlülüğü altındadır.

İktidardaki iki parti bu davranışlarıyla ülkeyi yönetme ehliyetine haiz olmadıklarını bir kez daha göstermiştir.”

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