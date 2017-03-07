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Cumhuriyetçiler ‘Obamacare’in iptal tasarısını yayınladı

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Cumhuriyetçiler ‘Obamacare’in iptal tasarısını yayınladı
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, eski Başkan Barack Obama’nın sağlık reformunun iptal sürecini başlatacak yasa tasarısını yayınladı.

Cumhuriyetçi vekiller, kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası (ACA) Reformu’nun büyük bölümünü feshetmeyi öngören tasarıyı açıkladı.

Federal hükümetin sağlık sistemindeki rolünü azaltmasını amaçlayan tasarıda öne çıkan en büyük iki değişiklik, sağlık sigortası teşvikleri ve cezalarının kaldırılması olacak.

Obamacare kapsamında düşük ve orta gelirli ailelere gelirleri bazında sağlanan teşviklerin iptal edilip yerine yaş ve gelire göre belirlenecek vergi kredileri getirilmesini öngören tasarı, ayrıca zorunlu sağlık sigortasını kaldırmak için sigortası olmayanlara yönelik cezaların feshedilmesini hedefliyor.

Uzmanlar, yasa tasarısındaki temel değişikliklerin ülkede Obamacare ile tarihin en düşük seviyelerine gerileyen sigortasız kişi sayısını yükselteceği görüşünde birleşiyor.

Temsilciler Meclisi’nde çarşamba günü oylamaya sunulması öngörülen tasarının, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bu sene yaşanacak en şiddetli tartışmalara neden olması bekleniyor.

Şu anda 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisi’nden sert muhalefete rağmen geçmesi beklenen yasa tasarısı, ikinci durak olarak ABD Senatosu’na gönderilecek.

Senatodaki 100 sandalyeden 52’si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden en az 4’ünün karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor.

Ohio Senatörü Rob Portman, West Virginia Senatörü Shelley Moore, Colorado Sanatörü Cory Gardner ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell’a yazdıkları mektupta, Obamacare ile sigortalanan yoksul Amerikalıları kapsamayacak bir tasarıya “hayır” diyeceklerini bildirmişti.

ABD’de bir yasa tasarısının Senato’dan geçmesi için en az 51 oy alması gerekiyor.

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