Cumhuriyet Gazetesi editörü Oğuz Güven DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Oğuz Güven, “İnternet gazeteciliği diye bir şey yoktur. Gazetecilik vardır. Günümüzde internetle birlikte icra koşulları değişmiş olsa da, gazetecilik bilgi yığınları arasından doğru bilginin verilebilmesi için varlığını sürdürmektedir.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen “Yazılı Basına Bağlı İnternet Gazeteciliği” konulu söyleşinin konuğu, Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven oldu. Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara, Oğuz Güven’i iki yıl önce de ağırladıklarını ve kendisini yeniden DAÜ’de misafir etmekten dolayı duydukları memnuniyeti aktardı. Oğuz Güven de bir kez daha DAÜ’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, DAÜ İletişim Fakültesi’ne davetlerinden dolayı teşekkür etti.

“Gazetecilik Değişmez”

Söyleşiye, gazeteciliğin nerede yapılırsa yapılsın değişmeyeceğini belirterek başlayan Oğuz Güven, “İnternet gazeteciliği diye bir şey yoktur. Gazetecilik vardır. Günümüzde internetle birlikte icra koşulları değişmiş olsa da, gazetecilik bilgi yığınları arasından doğru bilginin verilebilmesi için varlığını sürdürmektedir.” diye konuştu. İnternetle birlikte yeni medya alanlarında yurttaş gazeteciliğinin de ön plana çıktığına değinen Güven, “Yurttaşlar artık sosyal medya aracılığıyla olayı anında yerinden bildirebiliyor. Bu aktarım esnasında ise muazzam bir bilgi kirliliği de oluşuyor. Gazetecilik, tam da burada devreye giriyor. İnternetteki müthiş hıza rağmen nasıl doğru haber verebileceğimize ilişkin mücadele ediyoruz” dedi.

“İnternette Haber Okuma Oranları Düştü”

İnsanların artık kendi sözlerini söylemeyi tercih ettiğine dikkat çeken Güven, basılı gazeteye müdahale edemeyen okurların dijital mecralarda haberlere müdahil olduğunu dile getirdi. İnternette haber okuma oranlarının bu yıl ilk defa gerilediğine ve rakamların %50 civarında düştüğüne değinen Güven, 13 yıldır internette gazetecilik alanında yöneticilik yaptığını ve bu tabloyla ilk defa karşılaştığını ifade etti. Ayrıca, okuma oranlarındaki düşüşe ek olarak paylaşımların da azaldığına işaret eden Güven, “Haber okumanın eğitim ve kültür ile doğrudan bağı vardır. Örneğin Avrupa’da bir yıl konuşulabilecek bir konu belki de bizim coğrafyamızda iki saat içerisinde önemini yitirebilir. Haber metinlerinin içeriği açısından da özeleştiri yapmam gerekirse, gündeme haber yetiştirmek için içerikler üzerinde düzenleme yapılacak zaman çok sınırlı. Bu yüzden de hatalar olabiliyor” diye konuştu. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.