Cumhuriyetimiz 39 Yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Törenler bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak…

Saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda ve 15.30’da ise Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Yarın Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Korteji de yapılacak…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından”2022’de 2022 öğrenci ile Cumhuriyetimize sahip çıkmak için yürüyoruz” temasıyla organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve Üniversitelerden gelecek öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak kortej, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaşacak.

Kortejin Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.

15 Kasım Salı günü törenler ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da tören yapılacak…

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak tören Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, halk dansları gösterisi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konserinin ardından resmi geçitle sona erecek.

Solo Türk saat 15.00’da Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı da etkinlikler kapsamında konser verecek.

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gediz, TCG İmbat ve TCG Çanakkale KKTC’de liman ziyareti yapacak, gemiler halkın ziyaretine de açılacak…

Gün dolayısıyla Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm ilçelerde de törenler düzenlenecek…