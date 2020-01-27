Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 96’ncı doğum günü nedeniyle bugün “Cumhuriyetimize Bir Fidan Da Sen Dik” etkinliği gerçekleşti.Rauf Denktaş Üniversitesi ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen fidan dikme etkinliği için halka açık davet yapıldı.

Etkinliğe katkı koymak isteyenler Cumhuriyet Parkı’nda buluştu.

Rauf Denktaş Üniversitesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ender Denktaş,kurucu cumhurbaşkanına yüreğiyle bağlı sevgi dolu birçok insanın bu etkinliğe katıldığını belirterek üniversite olarak attıkları bu adımdan onur duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Parkı’nda yer alan Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının iç düzenlemeleri ile proje kapsamında yapılması planlanan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıtı ve mozelesi de henüz yapılmadı..

Ender Denktaş, tüm bunlar için hükümetin onay vermesi gerektiğini ayrıca çevre düzenlemesi için de Gönyeli Belediyesi’ne onay verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Etkinlikte Rauf Denktaş’ın anıt mezarın etrafına 150 adet fıstık çamı dikildi.