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Cumhuriyetlerin Bağımsızlıklarının 30’uncu Yılı Şerefine Düzenlenecek Fotoğraf Sergisi Açılıyor

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Cumhuriyetlerin Bağımsızlıklarının 30’uncu Yılı Şerefine Düzenlenecek Fotoğraf Sergisi Açılıyor
Cumhuriyetlerin Bağımsızlıklarının 30’uncu Yılı Şerefine Düzenlenecek Fotoğraf Sergisi Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ve TÜRKSOY iş birliği ile Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30’uncu yılı şerefine düzenlenecek fotoğraf sergisi, 3 Kasım Çarşamba saat 9.30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde düzenlenecek fotoğraf sergisi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine açılacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30’uncu yılı şerefine Yakın Doğu Üniversitesi ve TÜRKSOY iş birliğinde hazırlanan “Bağımsızlıklarının 30’uncu yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Fotoğraf Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 9.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Sergi, 15 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlığının otuzuncu yılına ithafen, Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri bir araya getiriyor. Fotoğraflar, Türkî Cumhuriyetlerin tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını yansıtıyor.

TÜRKSOY, kurucu beş ülkenin bağımsızlık kutlamalarını İzmir’de başlatmış, İstanbul, Aydın, İsparta, Denizli, Ankara, Bilecik, Hatay, Niğde ve Karaman illerinde etkinlikler düzenlemişti. Romanya’nın Craiova ile Köstence kentlerinde ve Macaristan Budapeşte’de düzenlenen etkinliklerin ardından kutlamalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürülüyor.

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