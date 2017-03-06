Cüneyt Çakır'a önemli görev

Cüneyt Çakır, Napoli - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi maçında görev alacak.

Çakır, Napoli - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasını yönetecek.

7 Mart Salı günü oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4., toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.