Cüneyt Özdemir: Netflix ile AKP arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti

Cüneyt Özdemir, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Netflix ve AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle sonuçlandığını ve Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğunu iddia etti.
Konuyla ilgili detayları Youtube kanalında paylaşacağını belirten Özdemir, “Türkiye Netflix’i yasaklayan ilk ülke mı olacak?” dedi.
1) SON DAKİKA; Netflix ve Ak Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak? +— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) July 18, 2020
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