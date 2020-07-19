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Cüneyt Özdemir: Netflix ile AKP arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti

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Cüneyt Özdemir, AKP ile Netflix’in restleştiğini iddia ederek, Türkiye’nin Netflix’i yasaklayan ilk ülke olabileceğini ima etti.
Cüneyt Özdemir: Netflix ile AKP arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti

Cüneyt Özdemir, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Netflix ve AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle sonuçlandığını ve Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili detayları Youtube kanalında paylaşacağını belirten Özdemir, “Türkiye Netflix’i yasaklayan ilk ülke mı olacak?” dedi.

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