Cüneyt Özdemir, yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı: Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'daki yılbaşı özel yayına dansöz çıkardı.

Z kuşağının kendisine, "Yayında dansöz olacak mı" diye sorduğunu ifade eden Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" dedi.

Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.