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Cüneyt Özdemir'in dans etmesini istediği gazeteci: Altımda bir şey yok

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Cüneyt Özdemir'in dans etmesini istediği gazeteci: Altımda bir şey yok
Cüneyt Özdemir'in dans etmesini istediği gazeteci: Altımda bir şey yok

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalındaki canlı yayınına konuk olan Rus gazeteci Maria Gladkikh Cüneyt Özdemir'in yayının sonlarına doğru "Bir bachata yapmadan bırakmam" sözü üzerine "Yapardım ama altımda pek bir şey yok" dedi. Rus gazeteci ayağa kalkıp şortunu gösterirken Cüneyt Özdemir de “Açıkçası benimde altımda bir şey yok” dedi.

Daha önce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Maria Gladkikh, bale yapması istenince bachata bildiğini söylemiş, yayının diğer konuğu Profesör Mehmet Çilingiroğlu ise zeybek oynamıştı.

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