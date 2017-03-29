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"Çünkü onların çok gelişmiş, fedakar, nazik ve dost"

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"Çünkü onların çok gelişmiş, fedakar, nazik ve dost"
1969 yılında Apollo 12 görevi ile uzaya çıkan ve Ay'a ayak basan bir düzine insandan biri Alan Bean olmuştu

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1969'da Ay'a yolculuk eden Apollo 12 ekibinde yer alan eski astronot Alan Bean, yaptığı Dünya dışı yaşam hakkındaki açıklamalarda bulundu.

Ay'a ilk ayak basan 12 insandan biri olan 85 yaşındaki eski astronot, Avustralya yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Uzaylıların Dünya'yı daha önce ziyaret ettiğine inanmıyorum. Çünkü onların çok gelişmiş, fedakar, nazik ve dost bir medeniyet olduğunu düşünüyorum. Eğer gelselerdi 'Biz barış içinde geliyoruz ve biliyoruz ki sizin insanların ölümüne yol açan kanser gibi bir hastalığınız var. Biz bu problemi 50 sene önce çözdük. Bir insanın göğsüne yerleştireceğimiz aletle bu hastalığı iyileştirilebiliriz' diyerek iletişime geçerlerdi" dedi.

İSTİFA EDEREK RESSAM OLMUŞTU

İnsanlığın diğer yıldızları veya diğer gezegenleri ziyaret etmesi için şu andan itibaren bin senesi olduğunu dile getiren Bean, uzaylıların varlığına kesinlikle inandığını şu sözlerle ifade etti:

"Uzayda milyarlarca yıldız ve o milyarlarca yıldızın etrafında bulunan gezegenler var. İstatiksel olarak bu da hayatın olabileceği birçok gezegen olduğunu gösteriyor. Belki aralarından bazılarında hayat bizim 100 bin sene öncemizdeki gibiyken, bazıların şu an bizim yaşadığımız gibi bir hayat sürülüyor olabilir. Muhtemelen bazıları da bizim 10 bin sene sonra sahip olabileceğimiz bir hayat yaşıyor" diye konuştu. Bean, 1981'de NASA'dan istifa ederek, ressam olma kararı aldı. Resimlerinde Apollo 12 astronotlarının ayda yürüyüşünü resmeden eski astronotun kendi internet sitesinde satışa konulan resimler on binlerce dolara alıcı buluyor.

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