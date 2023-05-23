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Cüzdan hırsızları tutuksuz yargılanacak!

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Cüzdan hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar W.N.F.A ve H.A.M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Cüzdan hırsızları tutuksuz yargılanacak!

Cüzdan hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar W.N.F.A ve H.A.M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, olguları aktardı.

Polis, 02.05.2023 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Ünüversitesi içerisinde faaliyet gösteren Break Point isimli kafeteryada; Hamitköy Lefkoşa'da sakin Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait 250 TL değerindeki mavi beyaz renk cüzdan ve içerisinde muhafaza edilen 3000 USD nakit para ve VİSA banka kartı faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan kamera kaydı incelemelerinde  meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı-1 W.N.F.A'nın , 17.05.2023 tarihinde derdest emri gereği UKÜ'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat edilen cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis,  zanlı H.A.M.A ise 18.05.2023 tarihinde Haspolatta tespit edildiğini söyledi. Polis, konu ile ilgili izahat istendiğinde; zanlı 1'in kendisine vermiş olduğu 500 dolardan kalan 400 dolar nakit paranın zanlı H.A.M.A'nın  tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. 
Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

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