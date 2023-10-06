  • BIST 8487.98
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Cypfruvex, Anuga Köln Almanya  Fuarı’na Katılıyor

» »
Greyfurt hasatının ( Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında)  başlayacağını, sonrasında Limon ve Mandora Mandalin hasatının yapılacağını, bu hasatın tamamlanmasıyla Valensiya Portakal hasatı ile sezon tamamlanacağını duyurdu.
Cypfruvex, Anuga Köln Almanya  Fuarı’na Katılıyor

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd ( Cypfruvex)  Cemal Redif yaptığı açıklamada,  2023-2024 Narenciye sezonun sırasıyla;   Greyfurt hasatının ( Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında)  başlayacağını, sonrasında Limon ve Mandora Mandalin hasatının yapılacağını, bu hasatın tamamlanmasıyla Valensiya Portakal hasatı ile sezon tamamlanacağını duyurdu.

Redif, bölgemizdeki tüm narenciye üretici ülkeleri ile rekabet ettiklerini, ürün benzerlikleri aynı periyotta hasat edilen ürünler kalite, ambalaj, dayanıklılık, rekabete uygun fiyatla satış yapmak gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük Gıda ve İçecek fuarı olarak kabul edilen ANUGA Köln Almanya Fuarı’na katılacaklarını dile getiren Redif, “bizim hasat öncesinde önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğimizi, hangi politikalar doğrultusunda kendi üreticimizi ve piyasaları regüle edeceğimizi belirlemek için fuara katılacağız. Yönetim Kurulumuzun kararı ve Tarım Bakanlığımızın destekleri ile 7-11 Ekim tarihlerinde muhtemel yaş meyve ve konsantre alıcıları ile aldığımız randevularda buluşmak, konuşmak ve yeni potansiyelleri yerinde araştırmak için orada olacağız.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 802 Kişi Susmadı, İmzaladı!05 Ekim 2023 Perşembe 17:05
  • Meclis Sayıştay Komitesi toplandı05 Ekim 2023 Perşembe 16:30
  • Dinçyürek: İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş koşullarda hizmet vermesi için çalışmalar başladı05 Ekim 2023 Perşembe 16:21
  • Sahte reçete soruşturması... Gazimağusa’da tutuklanan biri doktor biri eczacı 2 kişiye 1’er gün tutukluluk05 Ekim 2023 Perşembe 16:18
  • Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 9 Ekim Pazartesi başlıyor05 Ekim 2023 Perşembe 15:32
  • 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanmıştı... Eczacı İ.T teminatla serbest...05 Ekim 2023 Perşembe 15:17
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2 yasa tasarısını Genel Kurul’a sevk etti05 Ekim 2023 Perşembe 15:12
  • Türkiye ve KKTC Milli Eğitim Bakanlıkları arasında protokol imzalandı...05 Ekim 2023 Perşembe 15:06
  • Üstel: Dünya ile kucaklaşmaya hazırlanıyoruz05 Ekim 2023 Perşembe 14:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a, Giresun Üniversitesi’nde fahri doktora05 Ekim 2023 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti