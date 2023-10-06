Cypfruvex, Anuga Köln Almanya  Fuarı’na Katılıyor

Greyfurt hasatının ( Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında) başlayacağını, sonrasında Limon ve Mandora Mandalin hasatının yapılacağını, bu hasatın tamamlanmasıyla Valensiya Portakal hasatı ile sezon tamamlanacağını duyurdu.

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd ( Cypfruvex) Cemal Redif yaptığı açıklamada, 2023-2024 Narenciye sezonun sırasıyla; Greyfurt hasatının ( Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında) başlayacağını, sonrasında Limon ve Mandora Mandalin hasatının yapılacağını, bu hasatın tamamlanmasıyla Valensiya Portakal hasatı ile sezon tamamlanacağını duyurdu.

Redif, bölgemizdeki tüm narenciye üretici ülkeleri ile rekabet ettiklerini, ürün benzerlikleri aynı periyotta hasat edilen ürünler kalite, ambalaj, dayanıklılık, rekabete uygun fiyatla satış yapmak gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük Gıda ve İçecek fuarı olarak kabul edilen ANUGA Köln Almanya Fuarı’na katılacaklarını dile getiren Redif, “bizim hasat öncesinde önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğimizi, hangi politikalar doğrultusunda kendi üreticimizi ve piyasaları regüle edeceğimizi belirlemek için fuara katılacağız. Yönetim Kurulumuzun kararı ve Tarım Bakanlığımızın destekleri ile 7-11 Ekim tarihlerinde muhtemel yaş meyve ve konsantre alıcıları ile aldığımız randevularda buluşmak, konuşmak ve yeni potansiyelleri yerinde araştırmak için orada olacağız.” dedi.