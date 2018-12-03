CYPFRUVEX, BASS'ı yalanladı: İddialar gerçek dışı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası’nın ( BASS ) bugün şirket çalışanlarına göndermiş olduğu mesajlarda Maliye Bakanlığı’nın duyarsızlığı nedeniyle maaşlarının ödenmediğini iddia etti. İddia gerçek dışı olup 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle maaşlar Ziraat Bankası’na yatırıldı.” denildi.