Cypfruvex, Greyfurta Yüzde 50 Avans Ödeme Yapacak

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd., greyfurt sıkma kalitesindeki ürünlerini şirketin (sıkma) usare tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilere sözleşme mukabili yüzde 50 avans ödeme yapılacağını duyurdu.



Narenciye üreticilerinin en geç 31 Aralık’a kadar müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, “2021-2022 Narenciye sezonunda greyfurt sıkma kalitesindeki ürünlerini şirketimiz (sıkma) usare tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilerimize sözleşme mukabili %50 avans ödeme yapılacaktır. En geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar şahsen veya telefoniyen müracaat etmeleri duyurulur” denildi.



Açıklamada, müracaatların; 0392–7145001, 0392-7145003, 0392-7145005, 0392–7145002, 0392-7145004 telefon numaralarından yapılabileceği de kaydedildi.