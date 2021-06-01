Cypfruvex Hasat Sonu Töreni düzenlendi

Cypfruvex Hasat Sonu Töreni, Cypfruvex Kalkanlı tesislerinde düzenlendi. Cypfruvex’in bu yıl 115 bin ton civarında ürün hasat ederek, 60 Milyon TL civarında ciro yaptığı paylaşıldı.

Törene Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Cypfruvex çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, sırasıyla Cypfruvex çalışanları adına Sibel Akın, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Başbakan Ersan Saner konuşma yaptı. Solo folklor gösterisinin de yer aldığı tören, kapanış kokteyli ile son buldu.



AKIN: “NARENCİYE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA SÜRESİ 90 GÜNE DÜŞTÜ”

Cypfruvex çalışanları adına konuşan Sibel Akın, Cypfruvex Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerine, pandemi döneminde tüm zorluklara rağmen ne çalışanları ne de üreticiyi mağdur etmedikleri için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Narenciye sektöründe çalışma süresinin gittikçe düştüğüne değinen Akın, bu yıl sektördeki çalışma süresinin 90 güne düştüğünü aktardı. Bu azalma neticesinde çalışanların sosyal haklarının sıkıntıya girdiğini ve mağduriyetler yaşandığını belirten Akın, “devletimizden mağduriyetlerimizin giderilmesi adına ve narenciye sektöründeki istihdamın teşvik edilmesi adına işsizlik hakkımız olan 150 günün 120 güne düşürülmesini saygılarımla rica ederim” dedi.

REDİF: “ÜRÜNÜ DALINDA BIRAKMADIK”

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex’in bu yıla çok iyi başladığını ancak pandemi ile ilgili gelişen şartlar ve lojistik sıkıntılar ürünün dalında kalma riskini doğurduğunu anlatarak, “Ancak Yönetimimizin, Bakanımızın ve Başbakanımızın destekleri, yerinde kararları ve çalışanların işbirliği ile bu ürünü dalında bırakmadık” dedi.

Bu yıl en büyük sıkıntının pandemi ve bayram dolayısıyle kesim ekiplerinin adadan erken ayrılması nedeniyle yaşandığını belirten Redif, sıkıntının aşıldığını ve 115 bin ton civarında ürünün dalında bırakılmadığını söyledi.

Cypfruvex’in 26 Milyon TL kapitali ve 13 Milyon 700 Bin TL borcu olduğu bilgisini aktaran Redif, bu yıl 60 milyonluk ciro yapıldığını ve bu ciro ile Cypfruvex’in artıya geçeceğini vurguladı.

ŞANLIDAĞ: “BU İŞİN TEMELİ ÜRETİCİDİR”

Pandeminin ciddi sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Hükümetin cesur ve kararlı bir şekilde narenciyenin ve tarımın devam edebilmesi yönünde duruş ortaya koymasının bugün gelinen noktanın ciddi bir unsuru olduğunu belirtti.

“Bu işin temeli üreticidir. Üreticinin üretime devam edebilmesinin tek yolu, ürününün bedelini hak ettiği şekilde almasıdır. Buna çok dikkat ettik” diyen Şanlıdağ, bu yıl kesim ekiplerinin adadan erken ayrıldığını yineleyerek, çalışanların özverileri ile bir tek portakalın bile dalında kalmadığını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: “TARIM, ALIN TERİ DEMEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, pandemi ile birlikte tarım sektörünün öneminin daha da ortaya çıktığını kaydetti.

Güzelyurt’un önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Güzelyurt bugün ekonomimizin can damarı ve gelecekte de belki de merkezi olacaktır” dedi.

Hükümetler tarıma ne kadar değer verirse versin üretim yapamayacağını, tarımın alın teri demek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, gelecek nesillerin ve emekçilerin hakkını yedirmeden, dirayetli kararlarla, daha çağdaş bir anlayışla Cypfruvex’i geleceğe taşıyacaklarını belirtti.



SANER: “ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİNİN YERDE KALMAMASINI SAĞLAMAK EN TEMEL HEDEFİMİZDİR”

Başbakan Ersan Saner, pandemi koşullarının tüm dünyaya, üretmeyen toplumların tükenmeye mahkum olacağı gerçeğini öğrettiğini vurgulayarak, bu gerçekten hareketle üretime çok ciddi katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sarı altın olarak nitelenen narenciyenin hasat sonu ile birlikte, Güzelyurt bölgesinde yetiştirilen ürünlerin dünya piyasası ile buluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Saner, “Gerek Cypfruvex gerek Toprak Ürünü Kurumu gerekse Süt Ürünü Kurumumuzda bir politika belirlemekteyiz. Fiyat belirleme politikalarımızla marketi regüle ederek üreticimizin alın terinin yerde kalmamasını sağlamak bizler için en temel hedeftir” ifadelerini kullandı.



“ANAVATANIN SUYU GÜZELYURT VE MESARYA OVASINA TAŞINACAK”

Geçtiğimiz hafta töreni yapılan “KKTC Sulamaları İletim Tüneli”nden de bahseden Başbakan Saner, “Mega Proje” diye nitelendirdiği proje ile Anamur’dan ülkeye gelen içme suyunun Güzelyurt ovası ile buluşacağını anlattı.

“Anavatanın suyu artık Güzelyurt bölgesinde topraklarımızın yeşermesi, üretimin artırılması için kullanılacaktır. Bununla da kalmayacağız. Proje çerçevesinde bu suyun Mesarya Ovası’na kadar da taşınarak o bölgenin sulu tarıma geçmesi için her türlü plan ve program yapılmaktadır” diyen Saner, hükümetin bölgedeki diğer yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.

Konuşmaların ardından son hasat kamyonu tören alanına gelerek, ürün dökümü yaptı.