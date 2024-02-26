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Cypfruvex kapasite artırımına gidiyor!

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Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) daha önce açıklanan 250 üreticiye ek olarak, 50 üreticinin daha ürününün alınıp tesislerde işleneceğini, işlenecek narenciyenin 25 bin tonu aşacağını bildirdi.
Cypfruvex kapasite artırımına gidiyor!

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif bugün Cypfruvex’in Güzelyurt’taki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cypfruvex Yönetim Kurulu üyeleri, kesim ekipleri, nakliyeci ve kamyoncu birliklerinden temsilciler de hazır bulundu.

Redif, bugün itibarıyla 250 üreticinin ürünün hasat edilme noktası aşılarak, en geç 22-23 Mart itibarıyla 300 üreticinin ürününün hasat edilebileceğini ve bunların değerlendirileceğini aktardı.

Redif, bu süreçte sağlıklı çalışabilen ne kadar soğuk hava deposu bulunup depolama yapılabilirse yapacaklarını da aktardı.

Önemli olanın maksimum hasadın yapılabilmesi olduğunu dile getiren Redif, 27 kesim ekibinin dönüşümlü çalıştırıldığını ve 167 üreticinin ürününün halihazırda hasat edilmiş olduğunu kaydetti.

Mandora türü mandarinin geçmiş yıllarda üreticiye getirisinin fazla olması dolayısıyla, üreticinin de fazla dikim yaptığını söyleyen Redif, üründe rekolte fazlalığının bu sebepten olduğunu ifade etti.

Redif ayrıca paketlemesi yapılan 3 bin tonun üzerine, 3 bin 500 ton ürünün daha paketleneceğini belirterek, Cypfruvex Yönetim Kurulu, kesim ekipleri, nakliyeci birlikler ve Cypfruvex çalışanlarına süreç içinde verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür etti.

Görev süresinin 11’inci yılını geçirdiğini de söyleyen Redif, bu süre zarfında hiçbir ürünün dalında kalmadığını, bu yıl için de ürünün dalında kalmaması adına hükümetin gerekli açılımları yaptığını kaydetti. Redif, Bakanlık ekiplerinin narenciye alanlarında gerekli gözetim ve denetimleri sürdürdüğüne, tazmin edileceklerin de gecikmeden ödemelerinin yapılacağına işaret etti.  

-"Üreticiler arasında ayrım yapmıyoruz… Siyaset yapmıyoruz"

Redif, daha önce ülkede 5 kez ürünün dalında kaldığı sezonlar yaşandığını belirterek, siyaset ve ayrım yapmadan üreticilerden şahsen ve telefonla alınan bildirimler sonucu oluşturulan noter onaylı listeden 250 üreticinin tamamının ürününü hasat edip, üzerine 50 üretici daha eklediklerini belirtti.

Valencia türü portakalla ilgili hesaplamaların yapıldığını da belirten Redif, Valencia’nın Mandora gibi olmadığını ve dalında daha uzun süre bekleme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

-“Gönül isterdi ki tüm üreticilerimizin malını alabilelim…”

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında satış yapıldığından 3 bin ton gibi bir avantajın daha söz konusu olduğunu dile getiren Redif, şu an için ellerindeki listede 764 üretici bulunduğunu söyledi ve “Gönül isterdi ki tüm üreticilerimizin malını alabilelim” dedi.

-“Yeni bir sıkma tesisi ve soğuk hava deposu şart…”

Redif,  KKTC’ye yeni sıkma tesisi ve soğuk hava deposu daha kazandırılmasının elzem olduğunu vurgulayarak, “Bu sadece bir emniyet supabı olsun diye lâzımdır, sırf aynı durum bir daha başımıza gelirse mahcup olmamak için bu gereklidir” diyerek sözlerini tamamladı.

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