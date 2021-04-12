Cypfruvex Mandora Bakiyelerini Ödüyor

CYPFRUVEX, Mandora (king) birinci sınıf paketleme kalitesindeki ürün bedelinin tüm bakiyesini üreticilere 14 Nisan Çarşamba günü ödemeye başlayacağını duyurdu.
CYPFRUVEX’den yapılan açıklamada, Mandora ürünü bakiyelerinin ödemesinin, Ziraaat Bankası’nda hesapları olan üreticilerin söz konusu hesaplarına yapılacağı, Ziraat Bankası’nda hesabı olmayanların ise alacaklarını CYPFRUVEX’ten tahsil edebileceği belirtildi.
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