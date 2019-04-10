  • BIST 97.015
  • Altın 239,281
  • Dolar 5,6880
  • Euro 6,4136
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Cypfruvex siyasi bir partinin genel merkezi değildir

» »
Cypfruvex'ten Çaluda'ya: "Cypfruvex, üreticilerin siyasi kimlikleriyle değil, ürünleriyle ilgileniyor"
Cypfruvex siyasi bir partinin genel merkezi değildir

Cypfruvex Yönetim Kurulu, kamu kuruluşu olan Cypfruvex'in üreticilerin siyasi kimlikleriyle değil, ürünleriyle ilgilendiğini kaydederek, UBP milletvekili Aytaç Çaluda'nın bu konudaki açıklamasını kınadı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu, “Yaklaşık 90 bin ton narenciyenin 20 bin tonunu üreticilerden alıp pazarlamaya çalışan Yönetim Kurulu’nun bu yoğun çalışmada sayın vekilin gerçek dışı beyanlarına ayıracak ne zamanı ne de enerjisi vardır” dedi.

Yönetim Kurulu, “Kurumun yıpratılmasına ve itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” vurgusunda da bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu, UBP milletvekili Aytaç Çaluda’nın Cumhuriyet Meclisi’nde dile getirdiği “kurum ürün alımında partizanlık yapıyor” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu Çaluda’yı Cypfruvex’e davet ederek, ürün aldıkları tüm üreticilerin listesini takdim etmeyi taahhüt etti.

“CYPFRUVEX SİYASİ BİR PARTİNİN GENEL MERKEZİ DEĞİL, KAMU KURULUŞUDUR”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cypfruvex’ten bir yetkilinin ‘Partiden onay çıkmadı sizin ürünlerinizi alamayız’ yönünde bir açıklama yaptığı uydurmadır. Bunun gerçeklerle uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Cypfruvex siyasi bir partinin genel merkezi değil, kamu kuruluşudur. Binlerce üreticinin ürününü hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçek değerinden alıp değerlendirmekle mükelleftir. Sayın Çaluda da bunu görmeli ve anlamalıdır. Cypfruvex, üreticilerin siyasi kimliğiyle değil ürünleriyle ilgileniyor. Sayın Çaluda yapmış olduğu gerçek dışı beyanlarla siyasi rant peşinde olabilir. Ancak oyları ile kendisini Meclise gönderen bölgemiz üreticilerinin tek güvencesi olan Cypfruvex’i yıpratmasına ve itibarsızlaştırmasına Yönetim Kurulumuz asla izin vermeyecek.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu: 1 tutuklu10 Nisan 2019 Çarşamba 15:33
  • Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu10 Nisan 2019 Çarşamba 15:24
  • Aynı iş yerini üç kez soydu, dördüncüde yakalandı10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
  • Vergi beyannameleri artık elektronik ortamda10 Nisan 2019 Çarşamba 14:44
  • Sönmez’in hobisi girişime dönüştü10 Nisan 2019 Çarşamba 14:23
  • Baf’taki Kıbrıs Türk malıyla ilgili mesele, Baf Belediye Başkanı ve milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü10 Nisan 2019 Çarşamba 11:36
  • Tel-Sen eylemde10 Nisan 2019 Çarşamba 11:07
  • Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel oldu10 Nisan 2019 Çarşamba 10:54
  • Başbakan Erhürman Çatalköy’de halkla buluşacak10 Nisan 2019 Çarşamba 10:52
  • BM Genel Sekreteri’nin 15 Nisan’da Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapora ilişkin beklentiler10 Nisan 2019 Çarşamba 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti