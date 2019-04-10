Cypfruvex siyasi bir partinin genel merkezi değildir

Cypfruvex Yönetim Kurulu, kamu kuruluşu olan Cypfruvex'in üreticilerin siyasi kimlikleriyle değil, ürünleriyle ilgilendiğini kaydederek, UBP milletvekili Aytaç Çaluda'nın bu konudaki açıklamasını kınadı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu, “Yaklaşık 90 bin ton narenciyenin 20 bin tonunu üreticilerden alıp pazarlamaya çalışan Yönetim Kurulu’nun bu yoğun çalışmada sayın vekilin gerçek dışı beyanlarına ayıracak ne zamanı ne de enerjisi vardır” dedi.

Yönetim Kurulu, “Kurumun yıpratılmasına ve itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” vurgusunda da bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu, UBP milletvekili Aytaç Çaluda’nın Cumhuriyet Meclisi’nde dile getirdiği “kurum ürün alımında partizanlık yapıyor” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu Çaluda’yı Cypfruvex’e davet ederek, ürün aldıkları tüm üreticilerin listesini takdim etmeyi taahhüt etti.

“CYPFRUVEX SİYASİ BİR PARTİNİN GENEL MERKEZİ DEĞİL, KAMU KURULUŞUDUR”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cypfruvex’ten bir yetkilinin ‘Partiden onay çıkmadı sizin ürünlerinizi alamayız’ yönünde bir açıklama yaptığı uydurmadır. Bunun gerçeklerle uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Cypfruvex siyasi bir partinin genel merkezi değil, kamu kuruluşudur. Binlerce üreticinin ürününü hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçek değerinden alıp değerlendirmekle mükelleftir. Sayın Çaluda da bunu görmeli ve anlamalıdır. Cypfruvex, üreticilerin siyasi kimliğiyle değil ürünleriyle ilgileniyor. Sayın Çaluda yapmış olduğu gerçek dışı beyanlarla siyasi rant peşinde olabilir. Ancak oyları ile kendisini Meclise gönderen bölgemiz üreticilerinin tek güvencesi olan Cypfruvex’i yıpratmasına ve itibarsızlaştırmasına Yönetim Kurulumuz asla izin vermeyecek.”