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Cypfruvex, Valensiya Alımına Yarından İtibaren Başlıyor

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Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, valensiya ürünü alımına yarından itibaren başlayacaklarını açıkladı.
Cypfruvex, Valensiya Alımına Yarından İtibaren Başlıyor

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, valensiya ürünü alımına yarından itibaren başlayacaklarını açıkladı.


Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 narenciye sezonunda şirketin, üreticilerden dalında paketleme (ihracat) kalitesinde valensiya ürünü alımına 6 Ocak Perşembe tarihi itibari ile başlayacağını duyurdu.


Şanlıdağ, üreticilerle kalitesine göre alım sözleşmesi yaparak, kalite ve sözleşme tarihine bağlı olarak ton başına 2500 TL ve üzeri fiyattan piyasa şartlarında ürün alımı yapılacağını kaydetti.
 

Erdoğan Şanlıdağ, üreticilerin, şirkete telefon veya şahsen müracaat edebileceklerini belirtti.

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