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Cypfruvex, valensiya ürününü tonu 5 bin TL’ye alacak

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Cypfruvex, valensiya ürününü tonu 5 bin TL’ye alacak
Cypfruvex, valensiya ürününü tonu 5 bin TL’ye alacak

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) ihracat kalitesindeki Valensiya ürününü tonu 5 bin TL ve kalitesine göre üzeri fiyattan piyasa şartlarında  alacağını duyurdu.

Cypfruvex'ten yapılan açıklamada,  dalında  paketleme (ihracat) kalitesinde Valensiya ürünü alımına yarın itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Açıklamada,  “Dalında paketleme  kalitesine göre alım  sözleşmesi  yapmak kaydıyla 5 bin TL/ton ve  kalitesine göre üzeri fiyattan oluşacak piyasa şartlarında  Valensiya ürün alımı yapılacaktır. Cypfruvex Ltd.’de değerlendirmek isteyen üreticiler şirketimize telefon veya şahsen müracaatları rica olunur” denildi.

 
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