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“CYPFRUVEX ve TÜK personelin özlük hakkı ve fazla mesai sorunu çözüldü”

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“CYPFRUVEX ve TÜK personelin özlük hakkı ve fazla mesai sorunu çözüldü”
Kamu-İş Bakanlar Kurulu kararları ile devlet dairelerine görevlendirilen Cypfruvex ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının, özlük hakları ve fazla mesaileriyle ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek konuyla ilgili yazılı açıklamasında, devlet kurumlarına görevlendirilen Cypfruvex ve TÜK çalışanlarının 2008’den bu yana özlük haklarından, fazla mesai ödeneklerinden ve işlerinin özelliklerine göre hakları olan tahsisatlardan mağdur şekilde çalıştırıldıklarını belirtti.

Bu konuda Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu’nun Bütçe Dairesi Müdürü Cengiz Çoli ile çalışma yaptığını belirten Sami Dilek, bu çalışma sonucu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da onayıyla sorunun çözüldüğünü anlattı.

Dilek, yayımlanan genelgeyle ilgili personele özlük haklarının, fazla mesailerinin ve işlerinin özelliğine göre hak ettikleri tahsisatların ödeneceğini belirterek, sürece katkı koyan Bütçe Dairesi Müdürü Çoli ile Maliye Bakanı Denktaş’a teşekkür etti

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