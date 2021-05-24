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Cypfruvex Yönetim Kurulu ve çalışanları dalında kalan ürünü hasada başladı

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Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik kaynağı olan narenciyede, hasat tamamlanmak üzere.
Cypfruvex Yönetim Kurulu ve çalışanları dalında kalan ürünü hasada başladı

Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik kaynağı olan narenciyede, hasat tamamlanmak üzere.

Hasat sezonunun sonlarına yaklaşılırken, yurtdışından ülkemize gelen kesim ekiplerinin ülkelerine geri dönmesi ve ekiplerin giderek azalması nedeniyle sektörde sorun yaşanıyor. Cypfruvex yönetim kurulu, narenciyedeki bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak, ürünlerin dalında kalmasını engellemek ve yerli istihdamı teşvik etmek amacıyla çalışma başlattı. Cypfruvex yönetim kurulu üyeleri, ofis personeli, paketleme çalışanları ve aileleriyle birlikte dalında kalan 3500 ton ürünü hasat etmeye başladı.

Cyprfuvex çalışanları tarafından yapılacak hasatın hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Redif, Cypfruvex’in görevinin narenciye ürününü değerlendirmek olduğuna işaret ederek, Cypfruvex’in hasat etmesi gereken 3500 ton ürünün Cypfruvex personeli tarafından hasat edileceğini ve ürünün dalında bırakılmayacağını söyledi.

Bayramın gelmesiyle birlikte, kesim ekiplerinin birçoğunun ülkelerine döndüğünü anlatan Redif, gelecek yıl bayramın daha erkene geleceğini ve özellikle artması beklenen rekolte karşısında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. KKTC halkının kendi kendine yetebilmesi ve ürettiğini değerlendirebilmesi için yerli istihdama önem vermesi gerektiğini belirten Redif, Türkiye’den gelen suyun gelişi ile üretimde beklenen artışın yerli istihdamla desteklenmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Üyesi Özel Tahsin de Cypfruvex’in her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, narenciyenin dalında kalmaması için gereken herşeyi yapıp üreticiyi rahatlatacaklarını söyledi.

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