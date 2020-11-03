Cypfruvex’in Sıkma Tesislerine Ürününü Satan Üreticilere Destek Primi Ödeniyor

2019-2020 sezonunda, Valensiya cinsi narenciye ürününü Cypfruvex’in sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere Cypfruvex’e satan üreticilere, 100 TL/TON destek primi ödenmesi kararlaştırılmıştır.
İlgili karar E.T.(k-1) 522-2020, 31 Mart 2020 tarihinde alınmıştır.
Cypfruvex tarafından hazırlanan üretici listelerinin kontrolü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmış ve Cypfruvex Ltd.’e yatırılmıştır. Cypfruvex Ltd. 139 üreticiye, toplam 4.231,32 ton karşılığında 423.132 TL ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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