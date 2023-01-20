Cypfruvex’te bir an önce kriz masası kurulmalıdır!

Narenciye işleme fabrikası olan Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd’de (Cypfruvex) yaşanan gelişmeleri uzun bir süreden beridir büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik sektörlerinden olan narenciye üretimi konusunda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak üreticiye ve halka hizmet vermesi beklenen Cypfruvex, giderek siyasi amaçlarla kullanılmaya ve üreticiye hizmet veremez hale gelmeye başlamaktadır. Genelde tüm ülkenin özelde ise üretici kesimin oldukça zor zamanlardan geçtiği ve üretimin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde Cypfruvex’te yaşanan gelişmeler bizleri rahatsız etmektedir. Yaşanan gelişmeler konusunda kamuoyuna bilgi vermek ise bizlerin görevidir.

İDARİ YAPILANMADA UYUMSUZLUK VAR

Girdi maliyetlerin giderek yükseldiği ve üretim koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde kurumlar açısından en önemli konulardan biri idari yapılanmanın iyi olması ve yetkililerin uyumlu bir biçimde çalışmasıdır. Hal böyle iken; Cypruvex Yönetim Kurulu Başkanı ile kurum müdürü arasında gerginlikler olduğu ve yönetim zaafiyeti nedeniyle çeşitli maliyetler ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır. Gerek ‘hükümetin’ gerekse Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanının gailesi ne yazık ki üretim ve üretici değildir. Bu çerçevede atılan her adımdan üretici zarar görmektedir. Cypfruvex ile ilgili gereken araştırmaların yapılması ve kriz masası oluşturulması artık kaçınılmaz bir hal almaktadır. Üreticiyi koruyan bir denge unsuru olarak hareket etmek zorunda olan Cypfruvex’te yaşananların ortaya çıkması ve üreticinin nefes alabilmesi için yetkililerin bir an önce aşağıdaki soruları yanıtlaması, sayıştaylığın ise gereken araştırmaları yapması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep etmekteyiz:

 Cypfruvex’in bankalara ve piyasaya ne kadar borcu vardır?

 Greyfurt ürün fiyatı ne kadardır?

 Valencia portakal alımı yapılmakta mıdır?

 Ürün ödemeleri için kurumun yeterli kaynağı var mıdır?

 Yerel seçim süreci içerisinde kurum bütçesinden seçim maksatları bakımından

harcama yapılmış mıdır?

 Bu harcamaların nevi nedir?