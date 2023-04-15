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Cypfruvex’ten duyuru:Satın alınan ürünlerin ödemeleri 17 Nisan itibariyle yapılmaya başlanacak

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Cypfruvex’ten duyuru:Satın alınan ürünlerin ödemeleri 17 Nisan itibariyle yapılmaya başlanacak
Cypfruvex’ten duyuru:Satın alınan ürünlerin ödemeleri 17 Nisan itibariyle yapılmaya başlanacak

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. 2022-2023 sezonunda narenciye üreticilerinden satın almış olduğu ürünlerin ödemelerinin 17 Nisan Pazartesi günü itibariyle yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, beyaz ve kırmızı greyfurt, liman, yafa portakalı, mandoramandalin üretici alacaklarının tamamı 17 Nisan Pazartesi itibariyle ödenmeye başlanacak.

18 Nisan Salı günü itibariyle, valensiya paketleme ihracat kalitesinde üreticilerden sözleşme karşılığı satın alınan ürünlerin toplam tutarının yüzde 30’u, 19 Nisan Çarşamba günü itibariyle ise kontraktörler ve nakliyeciler ile iç ve dış piyasa paydaşlarının ödemeleri yapılacak.

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