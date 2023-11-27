"Cyprus Confidential" konusu Avrupa'da da gündem oldu

“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda yer alan bulgular ve bunun etkileri Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Kathimerini gazetesi “Kıbrıs İçin Avrupa Tokadı” başlıklı haberinde “Cyprus Confidential” araştırma sonuçlarının Avrupa seçim kampanyası dönemine rast geldiğine dikkati çekerek, bunun kara para aklanmasına ilişkin tartışmaların yeniden canlanmasına neden olduğunu belirtti.

Araştırmanın açıklanmasıyla birlikte Sosyalistlerin, Liberallerin ve Yeşillerin konu hakkında açıklama yaptığını belirten gazete, Avrupa Halk Partisi’nin ise görüş beyan etmekten kaçındığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından yöneltilen eleştirilerde, kara para aklamaya karşı yeni yasanın tamamlanması gerekliliğinden bahsedildiğini de belirtti.

Habere göre yapılan eleştirilerde “Cyprus Confidential içerisinde kaydedilen uygulamaların, Putin rejimine karşı yaptırımların delinmesinde suç ortağı olarak nitelendirilmesi” de bulunuyor.