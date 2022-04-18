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Cyprus Flight Pass Uygulamasına Son

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Cyprus Flight Pass Uygulamasına Son
Cyprus Flight Pass Uygulamasına Son

Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerde esnemeye gidilmesiyle birlikte, “safe pass” uygulaması bugün itibariyle perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılıyor.

“Cyprus Flight Pass” uygulamasının da bugün itibarıyla sona eriyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun daha önce aldığı kararlar çerçevesinde “safe pass” uygulamasının, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme yerleri hariç, perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılacağını yazdı.

Gazete, havalimanlarında normal uçuşların gerçekleştirilmesi için bugün itibarıyla yeni Eylem Planı’nın da devreye gireceğini, bununla birlikte epidemiyolojik durumlarına göre ülkelerin kategorilere ayrılmasının ve “Cyprus Flight Pass” uygulamasının da kaldırılacağını belirtti.   

Habere göre, uçuşlar için “Cyprus Flight Pass” doldurulması ve alınması zorunluluğu bugün itibarıyla olmayacak.

Gazete haberinde ayrıca 2 Mayıs itibarıyla öğrencilerin, okullara döndükleri zaman 48 saatlik antijen testlerini göstermek zorunda olacağı ancak testlerin geçerlilik süresinin 7 gün olacağını belirtti.

AŞILI YOLCULARDAN TEST İSTENMEYECEK

Öte yandan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’a gelecek yolcular, belirli önkoşulları yerine getirmesi gerektiğini ancak aşılı veya hastalığı geçirip, iyileşen yolcuların, Avrupa dijital veya üçüncü ülkelerin aşı kartlarına sahip oldukları sürece herhangi bir test göstermeden girebilecek.

Aşılı olmayan ve hastalık geçirdiğine dair belgesi olmayan kişiler ise 72 saatlik PCR veya 24 saatlik antijen testle ülkeye giriş yapabilecek.

Gazete 12 yaş altındaki çocukların test zorunluluğuna buna tabi olmayacağını da belirtti.

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