Cyprus Mail: Crans Montana kargaşası, Anastasiades'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor

Crans Montana'daki görüşmelerin çökmesi dört buçuk yıl önce olmuş olabilir, ancak birdenbire önemli bir sorun haline geldi. Phileleftheros'un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Temmuz 2017'de yaptığı görüşmenin tutanaklarını yayınlamasının ardından birkaç gün önce kamuoyu tartışmasına geri döndü.



Gazeteye göre, bu tutanaklara göre, Cumhurbaşkanı Anastasiades ve sözcüsü, müzakerelerin çökmesinin nedeninin Türkiye'nin bir çözümden sonra Kıbrıs'ta asker bulundurmak ve aynı zamanda garanti anlaşmasını sürdürmek istemesi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruladı. Siyasi partiler de bu sonuca destek veren duyurular yayınladılar.

Hepimizin bildiği bir şeyi söyledikleri düşünülürse, tutanaklar neden bu kadar yaygara koparıldı? Anastasiades'in Temmuz 2017'den bu yana mide bulandırıcı bir şekilde tekrarlanan anlatısı, İsviçre'deki konferansın Türkiye'nin uzlaşmazlığı nedeniyle başarısız olduğu yönündeydi. Mevcut ifşaatlar, olayların hükümetin versiyonuna hiçbir şey eklemiyor, bu da neden böyle bir şarkı ve dansın onlardan yapıldığını anlamayı zorlaştırıyor.

Bir açıklama, Anastasiades'in çok fazla insanın olaylara ilişkin versiyonuna ikna olmadığını hissetmesi olabilir. Crans Montana'daki eylemlerini sorgulayan birçok makale varken Akel kesinlikle böyle değildi ve bunu sayısız vesileyle alenen söyledi. Guterres'in müzakerelere olumlu katkılarından dolayı Türkiye ve Yunanistan'a teşekkür etmesi de cumhurbaşkanının anlatısını desteklemedi. BMGK Türkiye'ye uzlaşmaz olduğu için mi teşekkür etti?

Belki de Anastasiades, 2017'de çözüm için son fırsatı kaçırdığını fark etti ve Kıbrıs'ın yüzde 40'ının Türkiye'de kalmasını sağlayan cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyor. Bu nedenle, görüşmelerin çökmesinin kendi hatası olmadığına dair 'kanıta' ihtiyacı var.

“Ateş altında olan Cumhurbaşkanı değil. (Eleştirmenleri) ne zaman sorumluluk yükleseler ateş altında kalan Kıbrıs Helenizminin kendisidir… benden istedikleri garantileri ve [Türk] birliklerinin varlığını kabul etmedikçe, Türkiye'nin istediği her şeyi kabul etmedikçe, Salı günü dedi. Şimdi eleştirmenlerini susturmaya çalışıyor çünkü Anastasiades'in Crans Montana hakkındaki herhangi bir eleştirisi Kıbrıs Helenizmine yöneliktir.

Müzakere süreci hakkında temel bir anlayışa sahip olan herkes, bağlamından bağımsız olarak tek başına alınan bir toplantı tutanaklarının gerçekten hiçbir şeyi kanıtlamadığını anlar. Hükümet tarafından tutanakların okunmasının kanıtladığı tek şey, Anastasiades'in çaresizce Kıbrıs'ın bölünmesini güçlendirmek için herhangi bir suçlamada bulunmamak olduğu.